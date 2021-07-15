شوف عروض بنده اليوم panda على لحوم أضاحي عيد الاضحى اعرف مفاجأة عروض هايبر بنده hyper panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم panda على لحوم الاضاحي نعرضها بمناسبة اقتراب عيد الاضحى المبارك، مع مفاجأة عروض هايبر بنده hyper panda الجديدة لهذا الأسبوع في فروع اسواق بنده السعودية، فالعيد على الأبواب، ويالها من مناسبة ينتظرها جميع المسلمين في العالم أجمع، فهو العيد الذي تُذبح فيه الأضاحي إسوةً بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام.

عروض بنده اليوم panda على لحوم أضاحي عيد الاضحى اعرف مفاجأة عروض هايبر بنده hyper panda

عروض بنده الصفحة الرئيسية هذا الأسبوع ألقت الضوء على تخفيضات عيد الأضحى وأسعار لحوم الأضاحي في متجر بنده بالمملكة، والتي تميزت بأسعار الماشية المخفضة بقدر كبير، وتضم الخصومات كافة أنواع الماشية من الخروف، والتيس، والعجل، والجمل، على أن يتم الذبح في مسالخ البلدية التابعة لكل منطقة، كما أن تقدم بنده عروض على اللحوم الحمراء الطازجة والمستوردة.

بنده

الصورة التالية يظهر بها كافة اسعار لحوم بنده الخاصة بالماشية من خروف نعيمي، وسواكني، وبربري، ورفيدي، وحري، واسباني، وجورجي، ورماني، وجيزاني، كما تجدون أيضًا تخفيضات بنده على اسعار التيس البربري، والعجول والجمال الكاملة، والأسعار تبدأ من 685 ريال سعودي، حتى 7399 ريال سعودي، وتشمل عروض بندة الاسبوعية على الأضاحي خدمة تقطيع مجانية.

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النقاط التالية توضح اسعار مجلة بنده على لحوم الأضاحي المتنوعة:

سعر الخروف البربري أقل وزن 10 كيلو هو 685 ريال سعودي.

سعر الخروف الروماني أقل وزن 18 كيلو هو 1230 ريال سعودي.

سعر الخروف الاسباني أقل وزن 16 كيلو هو 1230 ريال سعودي.

سعر الخروف السواكني أقل وزن 18 كيلو هو 1230 ريال سعودي.

سعر الخروف النعيمي المحلي أقل وزن 23 كيلو هو 1750 ريال سعودي.

هايبر بنده

أما في التالي فنقدم لكم خصومات بنده اون لاين من موقع بنده على اللحوم الحمراء من المفروم، والبرجر، والإسكالوب، من لحوم العجول، والخروف، والغنم.

قدمنا لكم اليوم تخفيضات هايبر بنده أون لاين على لحوم الأضاحي الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وضمت الخصومات كافة أنواع اللحوم المحلية والمستوردة، كما عرضنا كذلك تفاصيل الذبح والتسليم لدى بنده السعودية ، وللمزيد من خصومات متاجر السعودية بأحدث الأسعار يرجى متابعتنا لنوافيكم بأفضل التخفيضات الأسبوعية.