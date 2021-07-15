نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 27 يوليو 2021 وأقوى الخصومات هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، قامت أسواق العثيم بتقديم مجموعة من العروض والخصومات لجميع عملائها في جميع فروعها المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية ومن المفترض أن تستمر هذه العروض من يوم 14 يوليو حتى يوم 27 يوليو حيث جاءت هذه العروض حاملة معها الكثير من التخفيضات والعروض القوية على كافة المنتجات.

عروض العثيم الأسبوعية

من خلال أسواق العثيم سيتم الحصول على الكثير من المنتجات بأسعار مخفضة، فتوفر إليكم أسواق العثيم خصومات قد تصل إلى 27% ومن أبرز المنتجات التي وفرتها إليكم هي أرز السفيرة مزه سيلا بسمتي كريمي 10 كجم فقط ويتم استخدام الأرز بسمتي بعدة طرق ويمكن تحضير بجانب كثير من الوجبات مثل الدجاج المشوي ودجاج كنتاكي.

عروض العثيم اليوم

وفرت إليكم أيضاً أسواق العثيم عروض على دجاج مجمد ساديا 10 في 800 جرام كما أنها وفرت خصم قد يصل إلى 30%، ويمكن تحضير الدجاج بطرق كثيرة مثل الدجاج المتبل في الفرن أو دجاج مشوي أو دجاج بالأرز أو دجاج كنتاكي، وفرت إليكم خصم 30% على صابون أومو أزرق 5 كجم، وتضم العروض زيتون سما اسباني أسود جامبو ويمكن تناول الزيتون مع الجبن أو يمكن استخدامه في المكرونة الفرن أو في البيتزا.

عروض أسواق العثيم السعودية

وفرت إليكم أسواق العثيم أيضاً خصم بنسبة 43% على شوكولاتة جلاكسي جواهر 650 جرام، توفر أسواق العثيم إليكم عروض على العنب الأحمر والعنب الأبيض، وتضم العروض أيضا الشمام، وتفاح رويال جالا وتفاح أحمر وتفاح أخضر، ووفرت عروض العثيم أيضا تونة جنتل بزيت دوار الشمس وزن 95 جرام ويمكن تناول التونة أثناء الرجيم أو يمكن تحضيرها في البيتزا بالتونة أو مكرونة بالتونة.

عروض أسواق العثيم

فيوجد في أسواق العثيم عروض على جميع أنواع الفواكه منها كلاً من كمثرى الروز ماري والجزر الطازج والتمر بيعة وتمر لونه وتمر لوثانة ويوجد في المتجر ايضاً عجينة تمر، تعمل أسواق العثيم على مدار الأسبوع دون حدوث أي تأخير الحصول على أي إجازات ففي أي وقت يمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع أسواق العثيم والحصول على كل ما ترغبون فيه من منتجات.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية حتى 27 يوليو

وتوفر العروض بمناسبة عيد الأضحى خصومات كثيرة وعديدة على اللحوم وتوجد لحم عجل بلدي بدون عظم ويمكن عمل اللحم بدون عظم في الكبسة والفتة وعدة طريقة كثيرة وتوفيرنا العروض أيضا لحم عجل بلدي بالعظم ويمكن تحضير اللحم بالعظم مشوية أو محمرة، وتوجد أيضا لحم حاشي بالعظم.