تراند الفن: أحمد فهمي: “أدينا المهمة وصعدنا بفاركو وحتى الآن لا أعرف وجهتي”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - علق أحمد فهمي، لاعب طنطا المعار لنادي فاركو، على قرار النادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بالاستغناء عن 14 لاعبًا، يتواجد من ضمنهم، قائلا: “الحمد لله أدينا المهمة التي جئنا من أجلها”.

وأكد فهمي في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24”: “فاركو نادي كبير ومنظومة محترمة لأنه يمتلك رئيس محترم، انضميت لفاركو قادما من طنطا على سبيل الإعارة مع سليمان عبدربه، وجئنا لنحقق حلم الصعود لأول مرة في تاريخ النادي”.

واختتم تصريحاته مؤكدا أنه لا يعلم وجهته المقبلة، لأنه مقيد بصفوف نادي طنطا الهابط حديثا لدوري القسم الثالث، وما زال في عقده موسم، وسيجمعه جلسة مع مسئولي طنطا للاتفاق على مجريات الأمور الفترة المقبلة.

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