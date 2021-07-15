- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت المرصد 4 زيارة
صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو لحظة هبوط طائرة مروحية من طراز “بلاك هوك” تابعة للقوات الجوية الأمريكية اضطراريًا مباشرة على طريق مزدحم في العاصمة الرومانية بوخارست.
وأظهر مقطع الفيديو أن الطائرة الأمريكية “بلاك هوك” كانت ضمن سرب جوي في طلعة استعراضية قبيل الاحتفال بيوم الطيران الروماني يوم 20 يوليو.
وذكر شهود عيان أن المروحية العسكرية الأمريكية بدأت تهوي فجأة، وحلقت على ارتفاع منخفض، محطمة مصباحين عموميين، قبل أن تهبط على طريق عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طائرة “بلاك هوك” أمريكية تخرج عن سربها وتهبط في شارع مزدحم في رومانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.