تراند الفن: طائرة “بلاك هوك” أمريكية تخرج عن سربها وتهبط في شارع مزدحم في رومانيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏5 دقائق مضت المرصد 4 زيارة

صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو لحظة هبوط طائرة مروحية من طراز “بلاك هوك” تابعة للقوات الجوية الأمريكية اضطراريًا مباشرة على طريق مزدحم في العاصمة الرومانية بوخارست. وأظهر مقطع الفيديو أن الطائرة الأمريكية “بلاك هوك” كانت ضمن سرب جوي في طلعة استعراضية قبيل الاحتفال بيوم الطيران الروماني يوم 20 يوليو. وذكر شهود عيان أن المروحية العسكرية الأمريكية بدأت تهوي فجأة، وحلقت على ارتفاع منخفض، محطمة مصباحين عموميين، قبل أن تهبط على طريق عام.

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