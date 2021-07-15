فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تنفيذ هجوم مسلح قام به عدد من الأشخاص داخل سوق علوة لبيع الأسماك في مدينة البصرة العراقية. وأظهر مقطع الفيديو المتداول، هجوم عدد من الأشخاص يحملون البنادق الآلية والمسدسات، بشكل مفاجئ على أحد المتواجدين داخل سوق بيع الأسماك، دون الكشف عن أسباب المعركة بين الطرفين. وحاولت سيدة دفع أحد المسلحين، بعيدًا عن المكان لكنها سقطت على الأرض، وخرج بعدها شخص مصاب بطلق ناري ويحمل في يده مسدس، وتبعه أشخاص آخرين يحملون أيضا البنادق الآلية. وحاول الشخص المصاب مهاجمة المسلحين الآخرين، رغم تلطخ ملابسه بالدماء، قبل أن يعود مجددًا إلى موقع الحادث، حسبما أظهر مقطع الفيديو المتداول. والجدير بالذكر أن الحادث، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، حسبما قال مغردون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحدهم كان غارقًا في دمائه.. شاهد: مشاجرة عنيفة بالأسلحة “الرشاشة” والمسدسات بين عراقيين في سوق بالبصرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.