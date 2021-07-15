تراند الفن: صحة المواطن أمن للوطن..جهود مكثفة من «الداخلية» في مواجهة خطر «كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - بذلت وزارة الداخلية مجهودات ضخمة في خضم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث حرصت على تطبيق حظر التجول لتفادي انتشار الفيروس بين المواطنين والمقيمين ونقل العدوى، وتعاملت بكل حزم على من يخالف الإجراءات الاحترازية أو يخترق قرار حظر التجول.

غرامة على مخالفي حظر التجول

وفرضت وزارة الداخلية عقوبة على كل من يخالف أمر حظر التجول، الذي صدر لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال على أن تتضاعف قيمتها في حال التكرار”.

وحذرت من أنه “في حال أن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما”.

واستثنت وزارة الداخلية السعودية من قرار “حظر التجول” قطاعات الأغذية، والصحة، والإعلام، والنقل، والتجارة، والطاقة، والخدمات المالية، والاتصالات، والمياه، والبعثات الدبلوماسية.

إجراءات صارمة لمواجهة انتشار الفيروس

ومع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، حيث أعلنت عن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، وشملت القرارات

أولا : إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

ثانيا : مع عدم الإخلال بما ورد في البند ( أولا ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن ( 20 ) شخصا وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

ثالثا : إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

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