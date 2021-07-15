تراند الفن: بسبب لعب العيال.. رش “مية نار” على زوجين في مشاجرة بين أسرتين بالمنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - استقبل مستشفى قويسنا العام، التابع لمحافظة المنوفية، زوجين مصابين في مشاجرة، تم استخدام فيها “مية نار”، على خلفية لهو الأطفال، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهما وإبلاغ مركز شرطة قويسنا بالحادث وانتقال قوة أمنية للمستشفى لسماع أقوال الزوجين المصابين.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد بورود بلاغًا من المستشفى العام، بإصابة زوجين في مشاجرة مع طرف أخر، استخدمت فيها مادة “ماء النار” الحارقة والتي نتج عنها حروق في وجه الزوج، وإصابة الزوجة بجرح في اليد وبعض الخدوش في الرقبة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة “م، ر” 32 عاما، بحروق متفرقة في الوجه بماء النار، وزوجته “و، ع” 32 عاما، مصابة بجرح في اليد اليسرى وخدوش بالرقبة، وبسؤالهما عن المتسبب، اتهما “ح، ص” 38عاما، بالتسبب في إصابتهما والتعدي عليهما بسبب لعب أطفالهما ونشبت مشاجرة بينهما امتدت للأسر، وجميعهم مقيمين قرية أجهور الرمل دائرة مركز قويسنا.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم “ح، ص”، 38 عاما، مبيض محارة، وبحوزته زجاجة ماء نار، تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.