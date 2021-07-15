تراند الفن: لأول مرة.. «المياه الوطنية» تبرم اتفاقيات بـ3 مليارات ريال لتنفيذ 500 ألف توصيلة منزلية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:10 مساءً - أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، إبرامها لأول مرة 91 اتفاقية لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي بتكلفة تقارب ثلاث مليارات ريال، سيستفيد منها أكثر من 6 ملايين شخص، ضمن مشروع إيصال الذي أعلنت عنه في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الشركة أن مشروع إيصال يعد تحولاً استراتيجيًا في إدارة التوصيلات المنزلية، إذ عملت خلال العام الماضي على تطويره كمنتج مستقل، ليسهم في تسريع تقديم الخدمات للعملاء وتحسين جودتها، بالإضافة إلى زيادة نسب تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، ما يساعد على تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. مبينةً أن المشروع يتضمن تنفيذ أكثر من 276 ألف توصيلة مياه، وما يزيد على 229 ألف توصيلة صرف صحي، تنفذها 44 شركة في جميع مناطق المملكة، مشيرةً إلى أن فوائده لا تقتصر على تنفيذ التوصيلات المنزلية فقط، إذ سيسهم في حركة الاقتصاد؛ لأن نسبة المحتوى المحلي التي اشترطتها الشركة تتجاوز 50% في توصيلات المياه والصرف الصحي وخطوط الخدمة، بالإضافة إلى أن التوصيلات الجديدة ستتبعها عدادات ذكية.

وبيّنت أنها راعت في اختيارها للمقاولين أن يكونوا من المتخصصين في أعمال البُنى لتحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، وأكدت أن تقييم عملائها لهذه الشركات سيكون جزءًا مهمًا من عملية التقييم، وإسناد طلبات التوصيلات المنزلية إليهم.

وأكدت الشركة أتمتتها لإجراءات طلبات التوصيلات المنزلية، إذ سيتمكن العميل من طلب التوصيلة، ومعرفة مراحل طلبه، ومدة إيصال الخدمة إليه إلكترونيًا، مضيفةً أن العميل يمكنه أيضًا معرفة المقاول الذي سينفذ توصيلته الخاصة، وسيرى تقييمه من قبل العملاء الآخرين، من خلال القنوات الإلكترونية للشركة، مبينة أنه سيصل للعميل رسالة نصية بكل خطوة من مراحل العمل، حتى يتم تركيب التوصيلة، ويقيّم عمل المقاول.

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