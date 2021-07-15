تراند الفن: المنتخب الأولمبي يطير إلى طوكيو استعدادًا للمشاركة في الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:06 مساءً - استقل المنتخب الأولمبي، بقيادة مدربه شوقي غريب، طائرته الخاصة، للسفر إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويقع المنتخب الأولمبي في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، فيما تنطلق مباريات الفراعنة، في التاسعة والنصف صباح الخميس المقبل.

وأنهى المنتخب الأولمبي، استعداداته في مصر للأولمبياد بتدريبات خفيفة في صالة الجيم بمشاركة أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش، على أن ينضم رباعي الأهلي لبعثة المنتخب عقب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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