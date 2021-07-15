تراند الفن: والد حلا شيحة بعد هجوم ابنته على تامر حسني: “عارف أخلاقه.. ومينفعش الكلام اللي اتقال عنه”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:06 مساءً - حرص أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، على تهنئة الفنان تامر حسني على نجاح فيلمه الجديد “مش أنا”، مؤكدًا أنه منزعج من تصريحات ابنته، معقبًا: “مينفعش الكلام اللي اتقال عنه”.

وقال أحمد شيحة في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”: “الفيلم جميل وهايل وأنت إنسان على خلق وبقدره وعارف أخلاقه وذوقه، وهو محترم ومينفعش الكلام اللي اتقال عنه والف مبروك لكل اللي اشتغلوا”.

وكانت نشرت حلا شيحة بوستر الفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وقالت: “أنا اتفاجأت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي”.

وتابعت: “إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى”.

وأضافت: “أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح، وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لإن في الآخر ده اللي هينفعنا، مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا،علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا”.

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