تراند الفن: «حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم دفعة يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:06 مساءً - أعلن برنامج حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة “44” لشهر يوليو.

وقال البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن استقبال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط

وكان برنامج حساب المواطن أعلن إيداع الدفعة الـ44 في حسابات المستفيدين وذلك لشهر يوليو المكتملة طلباتهم.

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