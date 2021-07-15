تراند الفن: المنتخب الأولمبي يستقل الطائرة للسفر إلى طوكيو (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:06 مساءً - استقل المنتخب الأولمبي الطائرة للسفر إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

وخاض المنتخب الوطني الأولمبي تدريبات خفيفة في الجيم قبل التوجه إلي مطار القاهرة الدولي، من أجل السفر إلي اليابان، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

وانتهى معسكر المنتخب الوطني الأولمبي في مصر قبل السفر في الواحدة ظهر اليوم إلي طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وجاءت قائمة المنتخب كالآتي:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان “بيكهام” – أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي – إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

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