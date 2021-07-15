تراند الفن: برشلونة يواجه شوتجارت وديًا استعدادًا للموسم المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:06 مساءً - أعلن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، مواجهته لفريق شوتجارت الألماني خلال الأيام المقبلة، ضمن تحضيرات الموسم المقبل في مباراة ودية.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي: “سيواجه برشلونة نادي شوتجارت في ثالث مباراة ودية له قبل الموسم في 31 يوليو”.

وتابع البيان: “بالإضافة إلى ذلك، لاعبونا سيبقون ويتدربون في ألمانيا من 28 يوليو إلى 2 أغسطس، ضمن تحضيرات الموسم الجديد”.

وكان بدأ فريق برشلونة منذ أيام، استعداداته للموسم الجديد من الدوري الإسباني، والمقرر انطلاقه في الرابع عشر من أغسطس المقبل حسبما أعلنت رابطة الليجا.

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