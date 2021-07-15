نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 عروض عيد الاضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان عيد الأضحى من شركة رنين نقدمة لكم اليوم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني. ويمكن للجميع الاستمتاع بأقوى عروض العيد من رنين التي توفرها دائما أقوي العروض والتخفيضات اليومية. في كافة فروعها داخل محافظات ومدن مصر. وفي هذا الموضوع نعرض لكم عروض رنين اليوم الجمعة 16 يوليو 2021.

عروض رنين اليوم الجمعة

عروض رنين اليوم الجمعة بها مجموعة رائعة ومميزة للغاية من الأجهزة الكهربائية الحديثة التي توفرها رنين بأقوي التخفيضات اليومية ومنها:

ديب فريزر 6 درج من دي فروست بسعر 5375 جنية.

عروض رنين اليوم الجمعة بها كبة لحوم وخضروات 700 وات تسع لـ 1.5 لتر بسعر 399 ريال.

تشمل عروض رنين الجديدة علي ديب فريزر أفقي استانلس 197 لتر بسعر 4285 جنية.

تضم عروض شركة رنين ديب فريزر أفقي يسع 171 لتر بسعر 2999 جنية.

يمكنك الحصول على شواية 1700 وات بسعر 1199 جنية.

اخر عروض عيد الاضحى من رنين بها ديب فريزر 5 درج دي فروست بسعر 5050 جنية.

عروض رنين للاجهزة الكهربائية

عروض رنين للاجهزة الكهربائية بها ديب فريزر راسي 7 درج نوفروست ديجيتال بسعر 8499 جنية.

يمكن لكل سيدة شراء مفرمة لحمة 2500 وات بسعر 499 جنية.

تضم عروض اليوم من رنين شواية 1500 وات استانلس بسعر 1549 جنيه.

للراغبين في شراء شواية جريل توفر عروض رنين شواية 2000 وات بسعر 699 جنيه.

تضم أيضا عروض رنين الجديدة علي ديب فريزر افقي 241 لتر بسعر 4099 جنية.

عروض رنين الجمعه البيضاء

احدث عروض رنين توفر بها شواية كهربائية صحية 2000 وات بسعر 849 جنية.

عروض رنين عشرة سنين بها ديب فريزر رأسي 5 درج بسعر 6100 جنية.

عيد الاضحى في رنين يضم ديب فريزر راسي مكون من 4 درج من ديفروست بسعر 4625 جنيه.

تشمل عروض رنين لـ عيد الأضحي علي ديب فريزر يسع 241 لتر من دي فروست بسعر 4099 جنية.

هناك مجموعة كبيرة من الديب فريزر المميزة المتنوعة (افقي – راسي) والتي توفرها رنين لجميع عملائها. بأقوي العروض والتخفيضات. بمناسبة إقتراب عيد الأضحي المبارك. ويمكن للجميع الاستمتاع بكافة هذة العروض من خلال جميع معارض رنين داخل مصر طوال يوم الجمعة.