نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض سوبر ماركت العثيم الصيفية وتخفيضات متنوعة تصل الى 43% بمناسبة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض سوبر ماركت العثيم الصيفية، من أشهر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية هي شركة اسواق عبدالله العثيم، حيث استطاعت الشركة أن تمتلك عشرات الفروع في جميع نواحي المملكة وذلك بهدف سعي الشركة إلى الوصول للعملاء في كل مكان، أكثر ما يميز شركة العثيم هو مجموعة العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة بشكل مستمر في جميع الفروع.
عروض العثيم ليوم الخميس
تسعى شركة اسواق عبدالله العثيم إلى التطور والتقدم بشكل دائم، وتقوم الشركة بتقديم أفضل الخدمات الممكنة للعملاء، ومثال على ذلك قيام الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من العروض والخصومات على جميع المنتجات في كل الفروع، هذه العروض التي يتم الإعلان عنها في الفروع أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة العثيم.
قامت شركة عبد الله العثيم بتأسيس الموقع الإلكتروني الخاص بها وذلك لمساعدة العملاء على الاطلاع على كل المنتجات والسلع الموجودة في الفروع بالإضافة إلى متابعة كل العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة في الفروع.
عروض العثيم للجملة
قامت شركة اسواق العثيم بإتاحة إمكانية توصيل كل الطلبات إلى العملاء في المنازل، سواء كانت هذه الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بالشركة، أو من خلال الاتصال بأقرب فرع وطلب كل المنتجات وسيتم توصيلها إلى المنزل بأسرع وقت، وتقوم شركة العثيم باستخدام أفضل وسائل النقل الممكنة للحفاظ على جميع المنتجات أثناء توصيلها إلى المنازل.
عروض العثيم الاسبوعية
- عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر كيس جبن المراعي موزاريلا 750 جم 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة زيت العربي نباتي بلاستيك 1.5 لتر 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بلغ سعر علبة شاي الربيع كيس كامل 100 قطعة 15 ريال سعودي بدلاً من سعره 22 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر علبة شاي الربيع المذاق الأصلي الخاص فلة 12 ريال سعودي بدلاً من سعره 19 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة شوكولاتة جالكسي حليب ناعمة بندق ميني 150 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة آيس كريم باسكن روبنز بالكراميل 1 لتر 28 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة كورن فليكس كلوقز 500 جم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة كورن كوكو بوبس شوكو 500 جم 16 ريال سعودي بدلاً من سعره 28 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة كريمة دريم ويب مزينة 144 جم 17 ريال سعودي بدلاً من سعره 21 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة شيبس برينجلز منوع 200 جم 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة لوشن فازلين اشراقة الكاكاو 400 مل 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 26 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة صابون يد لايفبوي حيوي ومنعش 500 مل 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 38 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة فوط صحية سوفي مقاومة البكتيريا 52 قطعة 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر علبة حفائظ بيبي جوي كبير جدا 66 ريال سعودي بدلاً من سعر 71 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم بلغ سعر علبة فوط صحية فام المضغوطة 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.
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