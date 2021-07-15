تراند الفن: بالفيديو : الخثلان يكشف حكم أكل العائلة والأقارب للأضحية بأكملها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:05 مساءً - أدمن ‏8 دقائق مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم الشرع في أكل العائلة والأقارب للأضحية بأكملها. وقال الشيخ الخثلان، خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة الرسالة، إنه وفقًا للقول الراجح، لا بأس في أن يأكل الإنسان أضحيته كلها أو يتصدق بها كلها، فالأمر في ذلك واسع.

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