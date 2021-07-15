تراند الفن: دعم المجازر بأطباء إضافيين.. “بيطري الأقصر” تستعد لعيد الأضحى بحزمة إجراءات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:05 مساءً - استعدت مديرية الطب البيطري بالأقصر، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحزمة إجراءات يستمر تطبيقها طول فترة العيد.

وأوضح دكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تم تفعيل غُرفة العمليات في المديرية والإدارات التابعة على مدار الساعة وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بما يستجد، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر الحكومية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أنه تقرر مد فترة العمل في جميع المجازر حتى غروب الشمس لاستيعاب الزيادة فى أعداد المذبوحات، كما وافق المستشار مصطفى ألهم على الذبح مجانًا خلال وقفة وأيام عيد الاضحى المبارك.

وأكد بشار أنه تم تدعيم المجازر بأطباء إضافيين خلال فترة العيد مع التنبيه على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر، حيث تم توزيع كمامات وملابس وقائية على جميع فرق العمل بالمجازر والتنسيق مع مجالس المدن كل في نطاقه لرفع درجة الجاهزية بجميع المجازر وتوفير العمالة والتجهيزات اللازمة.

ولفت مدير المديرية إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية (مديرية التموين – مباحث التموين – شرطة المسطحات – المحليات) لتكثيف حملات المرور على أماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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