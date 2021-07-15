تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:05 مساءً - أدمن ‏16 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس قرب مستوى الـ10800 نقطة، على ارتفاع بنسبة 0.2 % مغلقا عند 10795 نقطة (+16 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 8.5 مليار ريال. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم : ( التعمير – الخريف – بترو رابغ – سيسكو – سبكيم العالمية) . بينما جاءت الأسهم الأكثر انخفاضاَ كالتالي: ( الوطنية – نماء للكيماويات – الغاز – الخليجية العامة – أبو معطي ) .

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