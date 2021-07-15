تراند الفن: طلاب الثانوية العامة بسوهاج عن امتحان الجغرافيا: “جاي من المريخ” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:05 مساءً - اشتكى طلاب الثانوية العامة، بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، من صعوبة امتحان مادة الجغرافيا، مؤكدين أن غالبية الأسئلة كانت من خارج المنهج.

وأكد الطلاب أن امتحان مادة الجغرافيا كان امتحانًا تعجيزيًا، وجاء في مستوى فوق العبقري، ولم يراعي الطالب المتوسط، مطالبين طارق شوقي وزير التربية والتعليم مراعاة ظروفهم. وعبر الطلاب عن غضبهم من الامتحان قائلين: ” الامتحان كان صعب قوي وجاي من المريخ مش من المنهج”.

في الوقت ذاته، تسجل غرفة العمليات والمتابعة بمديرية التربية والتعليم أية شكاوى على مستوى المحافظة. فيما تجري الامتحانات وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

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