تراند الفن: محامي ضحايا طبيب الأسنان المتحرش: “الحكم رادع”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:05 مساءً - قال الدكتور حسن ابو العنين ان الحكم الصادر ضد باسم سمير المعروف اعلاميا بـالطبيب المتحرش هو حكم عادل ورادع لكل من يقوم بالتحرش بالرجال أو النساء وان التحرش جريمة يعاني منها المجتمع المصري ويحتاج اللي مثل تلك العقوبات لكي يتراجع كل منن تصور لة نفسة بان جسد الغير يحق له

قضت المحكمة بمعاقبة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، “باسم سمير” والمعروف إعلاميا بـ “الطبيب المتحرش بالسجن المشدد، 16 عامًا عن التهم المنسوبة إليه.

وعقدت اليوم جلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهى وخالد مصطفى.

هتك عرض الرجال بالقوة

وأمرت النيابة العامة، يوم الثلاثاء 9 فبراير الماضي، بإحالة طبيب أسنان، باسم سمير، والمعروف إعلاميا بـ” الطبيب المتحرش بالرجال”، إلى “محكمة الجنايات المختصة” لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

وكانت “النيابة العامة” قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية” بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير “الإدارة العامة للمساعدات الفنية” بشأن فحص هاتفه، وما تبين “للنيابة العامة” باطلاعها على هذا الهاتف.

وكان الفنان الفنان عباس أبوالحسن، نشر خطوات ضم البلاغات الخاصة بضحايا الطبيب باسم سمير المتحرش بالرجال، للنيابة العامة دون التشهير بهم.

تحقيقات النيابة العامة



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