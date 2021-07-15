تراند الفن: بالفيديو.. “خبير سيارات” يكشف سببين لارتفاع أسعار المركبات المستعملة في المملكة

صحيفة المرصد: توقع المتخصص في مجال السيارات ماجد الشيخي، أن ترتفع أسعار المركبات المستعملة في المملكة بنسب بين 20 إلى 30 % بعدما زادت أسعارها في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 47 %.

وأوضح الشيخي، في مداخلة له عبر قناة “العربية”، أن هناك سببين لارتفاع الأسعار في المملكة الأول هو ارتفاع الضريبة من 5 % إلى 15 % والثاني بسبب النقص الحاد في إمدادات السيارات الجديدة في السواق العالمي.

وأكد وجود نقص كبير في السيارات بين الأمريكية واليابانية في السوق السعودي بسبب توقف المصانع خلال جائحة كورونا.



