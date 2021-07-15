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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:05 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: توقع المتخصص في مجال السيارات ماجد الشيخي، أن ترتفع أسعار المركبات المستعملة في المملكة بنسب بين 20 إلى 30 % بعدما زادت أسعارها في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 47 %.
وأوضح الشيخي، في مداخلة له عبر قناة “العربية”، أن هناك سببين لارتفاع الأسعار في المملكة الأول هو ارتفاع الضريبة من 5 % إلى 15 % والثاني بسبب النقص الحاد في إمدادات السيارات الجديدة في السواق العالمي.
وأكد وجود نقص كبير في السيارات بين الأمريكية واليابانية في السوق السعودي بسبب توقف المصانع خلال جائحة كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. “خبير سيارات” يكشف سببين لارتفاع أسعار المركبات المستعملة في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.