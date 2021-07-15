تراند الفن: “فتوحي” ينتظر موافقة كارتيرون.. ومدرب الزمالك يصر على لاعب مصري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:05 مساءً - شهدت الساعات الماضية خلاف في وجهات النظر داخل الزمالك بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومسؤولي الزمالك؛ بسبب بديل فرجاني ساسي في الفريق.

وعلم “القاهرة 24”، أن الزمالك يرغب في تدعيم الفريق بلاعب وسط مميز يكون أجنبي ليساعد الزمالك في هذا المركز، خاصة وأن الخيارات المطروحة أمامهم مميزة وجميعهم من خارج الدوري المصري وأي لاعب من الأسماء المطروحة سيتم التعاقد معه سيضيف كثيرًا للفريق وكارتيرون نفسه أثنى على الخيارات.

وأكد المصدر، أن المدرب الفرنسي يرغب في أن يكون بديل ساسي مصري ويصر على وضع إمام عاشور خيار أول، والتعاقد مع لاعب في الدوري المصري.

وأضاف المصدر أن الزمالك أنهى اتفاقه مع المغربي أدريس فتوحي لاعب أهلي جدة السابق، ولكن الفرنسي يرفض إكمال المفاوضات حتى الآن ويصر على موقفه.

وينتظر الزمالك عقد جلسة في الساعات المقبلة بعد عودة الفريق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لحسم هذا الملف تمامًا، على أن يعود للتدريبات غد الجمعة بعد الحصول على راحة 10 أيام، حيث يستعد لمباراة غزل المحلة في الدوري.

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