تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (298)، جدة (106)، الطائف (65)، مكة (50)، أبها (50)، حائل (34)، خميس مشيط (31)، الهفوف (29)، الجبيل (23) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (201)، جدة (65)، مكة (60)، ينبع (38)، أبها (33) ، الدمام (31) ، وادي الدواسر (27)، جازان (26) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 1165 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 907 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 506125 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 486918 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8035 حالة وفاة .