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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض العثيم اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 عروض عيد الأضحى في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم اليوم والتي ينتظرها جميع الأشخاص في مختلف مدن ألمملكة العربية السعودية بمناسبه عيد الأضحى المبارك حيث تقدم عروض العثيم جميع المنتجات و السلع الغذائية من فواكه و خضروات وجميع أنواع اللحوم و الأسماك و المعلبات الغذائية وجميع الأدوات المنزلية و الأدوات الكهربائية بخصومات تصل الي 50% في أسواق ومتاجر عبدلله العثيم حيث يستمر هذا العرض لمده أسبوع في جميع المتاجر و الأسواق فسارعوا قبل الانتهاء.
عروض العثيم اليوم
تشمل عروض العثيم خصومات كبيره للغايه علي جميع ما يحتاجه المواطن من مستلزمات و التي سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال عن طريق الصور و التي يتواجد بها جميع المنتجات و السلع كي تستفيدوا منها وتوفروا المال بمناسبه اقتراب عيد الأضحى حيث تقدم جميع أنواع الفواكه كالتفاح و البطيخ و الكمثري و العنب و التين و الخضروات الطازجة ايضا وجميع أنواع الحلويات و المكسرات و المعلبات الغذائية كالصلصة و الفول و المربي.
مجله عروض العثيم
تحتوي عروض العثيم علي جميع المنتجات الغذائية من وفواكه طازجه حيث تقدم العنب الأحمر و الخوخ السكري و الكمثري بسعر 6.95 ريال سعودي و الليمون و التفاح الأحمر بسعر 6.95 ريال سعودي و العنب الابيض و البرتقال ابو صره بسعر4.54 ريال سعودي و الخضروات بجميع أنواعها أيضا حيث تحتوي علي الباذنجان و البصل الأحمر بسعر 1.95 ريال سعودي فقط كي يستفيد جمع العملاء من تلك الخصومات .
تشمل عروض العثيم بمناسبه عيد الاضحي المبارك جميع الحلويات حيث تضم كعك بالسمن البلدي بسعر 24.95 ريال سعودي و البسكويت الجوز الهند و كيك وسط بسعر 44.95 ريال سعودي و بيتي فور بسعر 29.95 ريال سعودي و حلويات شرقيه بسعر 17.95 ريال سعودي و شوكلاته جلاكسي بسعر 49.95 ريال سعودي وجميع المشروبات و العصائر ايضا كما تحتوي علي الشاي و القهوه و النسكافيهوجميع انواع المسليات الغذائيه كالمكسرات.
تشمل عروض العثيم جميع انواع التمر حيث تقدم تمر الخلاص و عجينه التمر و التمر السكري تمارا وتمر العجوه كما تحتوي ايضا علي جميع انواع اللحوم حيث تقدم لحم العجل البلدي بدون عظم بسعر 14.95 ريال سعودي و لحم حاشي بدون عظم و لحم عجل بسعر 32.95 ريال سعودي كماتقدم ايضا الجبن الرومي و جبن جرين لاند بسعر 14.95 ريال سعودي.
تحتوي عروض العثيم علي جميع انواع المساحيق المنزليه التي تحتاج اليها جميع النساء حيث تقدم مسحوق اريال اخضر و ازرق بسعر 57.95 ريال سعودي و صابون الصحون بسعر 5.95 ريال سعودي و المطهر بسعر 10.95 ريال سعودي كما تضم ايضا صابون بونكس و منظف للحمام فلاش و اريال كما تحتوي علي جميع انواع المناديل الطبيه و المعقمه و مناديل الوجه و المطهر و الشامبو.
كانت هذه عروض العثيم اليوم الخميس و التي قدمناها لحضراتكم من خلال مجله العروض كي تتعرفو علي المنتجات و السلع الغذائية وتستفيدوا من تلك التخفيضات بمناسبه اقتراب العيد المبارك حيث تستمر هذه العروض في جميع المدن في المملكه العربيه السعودية مكه وجده و الرياض في جميع متاجر و أسواق عبدلله العثيم حتي يوم الثلاثاء فسارعوا في الاستفادة من هذا العرض .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اجدد عروض العثيم اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 عروض عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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