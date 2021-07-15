تراند الفن: وزير النقل يستدعي شرطة البساتين لتحرير محضر لسيارة تسير على قضبان السكة الحديد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 مساءً - تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والمنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر.

وخلال جولته التفقدية، تلاحظ قيام إحدى سيارات النقل رقم “أ ل ص 4395” قيادة المواطن “أ. م. أ” بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرُخام من الورش المُقامة على حرم السكة الحديد بالمُخالفة، والتي تُعرض حياة العاملين بها والمُترددين عليها للخطر.

حيث تصادف قدوم إحدى جرارات السكة الحديد من حلوان إلى العباسية، وهو ما قد يسبب حدوث كارثة مُحققة، إلا أن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة.

وقام وزير النقل بالتحفظ على السيارة، واستدعاء شرطة قسم البساتين لتحضير محضر بالواقعة التي عرضّت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر، وتسببت في تعطيل حركة مُسير القطارات، مشيرًا إلى أن مثل هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية تتسبب في إزهاق الأرواح ووقوع الحوادث.

وطالب الوزير بسرعة إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط العباسية/ حلوان، خاصة أن هذه التعديات تتسبب في وقوع حوادث وتُعرّض حياة المواطنين للخطر.

وتُناشد وزاره النقل، المواطنين باتباع كافة التعليمات المروروية، وعدم السير على قضبان السكك الحديدية، وعدم الاعتداء على حرم السكة الحديد نظرا لعدم تسببه في وقوع حوادث تُزهق أرواح المواطنين.

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