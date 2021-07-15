فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: أعاد رود مواقع التواصل مقطع فيديو لرجل كويتي يحذر من وضع الأضحية في شنطة السيارة لتجنب نفوقها. وظهر في الفيديو رجل يقف بجوار الخروف النافق داخل شنطة السيارة، وحاول تحريكه لكنه كان جثة هامدة وخرج لسانه من فمه. وأوضح الرجل أنه اشترى الأضحية من السوق وعندما وصل إلى البيت فوجئ بأنه فارق الحياة ناصحا غيره بنقل الأضاحي في سيارة مخصصة لذلك حتى لو قصرت المسافة بين السوق والبيت.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: كويتي ينقل خروف الأضحية بالسيارة.. وعند فتح الصندوق الخلفي كانت المفاجأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.