تراند الفن: مخرج شهير لـ حلا شيحة: «لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 مساءً - علق المخرج ماندو العدل، على هجوم الفنانة حلا شيحة على

الفنان تامر حسني، بعد نشر الأخير فيديو كليب من فيلم “مش أنا”، الذي

تشاركه بطولته، خاصة أنها أعلنت تبرؤها من الفيلم سابقًا.

وكتب ماندو العدل، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”:

“ياريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا”.

وكانت حلا شيحة كتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام مهاجمة تامر

حسنى: “أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد

آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا أيه .. واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليّ وتأكيده

إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي

إنه حيحترم رغبتي”.

وأضافت حلا شيحة: “إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس

صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف

فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش

ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا

بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی”.

وتابعت حلا شيحة: “أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد

دي وهي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي

حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية

خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش

قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن”.

وأكملت حلا شيحا: “إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا

دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمني أموت وأنا مطرب أنا

دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن

يفكرك أن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط

ونصلح .{إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أوللئك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا

رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في

الخير عشان يبقى فن بجد”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مخرج شهير لـ حلا شيحة: «لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.