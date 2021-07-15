تراند الفن: برلمانية تحذر من الاستمرار في بناء محور المعادي: له تبعات بيئية وعمرانية خطيرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 مساءً - تقدمت النائبة أميرة سالم، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، بشأن الاآثار السلبية لإنشاء محور المعادي.

وذكرت أميرة سالم، في طلب الإحاطة، أن التداعيات السلبية الخطيرة لااستمرار خطة بناء محور الجزائر بحي المعادي، تشير إلى أن الأمر لا ينتهي بمجرد صرف تعويضات، بل له تبعات بيئية وعمرانية خطيرة.

وتضمن طلب الإحاطة:

أولًا: نشير أن استمرار خطة بناء المحور تُساهم في تقليص المساحات الخضراء في مدينة القاهرة والتي يصل فيها نصيب الفرد إلى أقل من 1.2 متر مربع، بالمقارنة بالمعدلات العالمية والتي يصل بها نصيب الفرد إلى 15 متر مربع، على الرغم من حاجة القاهرة لذلك المتنفس الأخضر لوصول نسبة التلوث بها إلى نسب مُرتفعة للغاية، الأمر الذي حدا بتصنيفها على قمة المدن الأكثر تلوثًا في العالم لسنوات كثيرة متتالية.

وأضافت البرلمانية، أن بناء المحور بشكله الحالي يدمر النسيج العمراني للمدينة وهويتها وشكلها الحضاري وطابعها التاريخي والثقافي الفريد، كما أنه يُخالف معايير الاستدامة الدولية واشتراطات الحماية المصرية، حيث إن حي المدينة يتمتع بالحماية القانونية لكونه ضمن المناطق ذات القيمة المتميزة حسب القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن عملية البناء تساهم في تجريد المدينة وحِرمان سكانها من محلات بيع الزهور والتي اشتهر بها حي المعادي لعقود، الأمر الذي دفع سكانها للتوافد لمساندة أصاحب المشاتل وشراء الزهور منهم والتي تم بيعها بنصف الثمن قبل إخلاء مواقعهم بأيام.

واختتمت البرلمانية قائلا: “العديد من المعماريين وجمعيات المجتمع المدني، على أتم إستعداد للتعاون في إطار عملية صنع سيسات تشاركية مع الجهات المختصة لتقديم أطروحات بديلة لبناء المحور، تساهم في تحقيق التنمية المنشودة من جهة الدولة وتحافظ في الوقت ذاته علي طابع المدينة الفريد”.

وطالبت البرلمانية من الجهات المعنية الوقف الفوري لخطة بناء المحور، حتى يتثنى بحث وتقديم حلول بديلة، وإطلاعنا على الأمر.

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