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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو، عاملان إحدهما يسحب “حمارًا صغيرًا” والأخر يسير خلفه بأحد الطرق؛ وكأنهما يريدان ذبحه، فيما لم يتم التثبت من مكان وزمان تصوير المقطع.
وقال موثق الفيديو خلال تعليقه عليه:”عسى الله”؛ ثم دخل في نوبة ضحك بسبب مشهد العاملين والجحش، قائلاً:” في مطعم، يبغى شوربة مرقة ترى موجود”.
وظهر في الفيديو، العامل يجر الحمار الصغير ويسير به وخلف عامل آخر، فيما لم يتضح ما حدث للحمار بعد ذلك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “كأنهما يريدان ذبحه”.. شاهد: عاملان يجران “حمارًا صغيرًا” بأحد الطرق ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.