فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 مساءً - كشفت الفنانة روبي، عن الشروط الموضوعة للراغبين بحضور حفلها

الفني الذي سيقام في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل.

ونشرت روبي عبر خاصية “الستوري” على صفحتها الشخصية

في “إنستجرام”، صورة لشروط الحفل، وجاءت هذه الشروط على الشكل الآتي:

“ – ألا يقل العمر عن 25 عاما. – للمرتبطين فقط. – جميع الحجوزات تخضع لاختيار الباب. – لا يسمح باستخدام العنف. – يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء. – لا يسمح بارتداء الـ”هوت شورت” أو الملابس الرياضية. – يسمح بارتداء التربون. – تفتح الأبواب عند العاشرة مساء”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: روبي تعلن شروط حضور حفلها في الساحل:«للمرتبطين فقط وممنوع الهوت شورت» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.