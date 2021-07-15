تراند الفن: بعد زواجه من إلهام الفضالة.. شاهد: تداول فيديو قديم لزوجة شهاب جوهر الأولى توجه فيه رسالة لطليقها

صحيفة المرصد: تناقل مغردون فيديو قديم للزوجة الأولى للفنان الكويتي شهاب جوهر “زينب الموسوي”، تتحدث فيه عن دعم زوجها خلال حفل تخرجها.

ووجهت زينب الموسوي في الفيديو، الشكر لزوجها، موضحة أنه كان سببًا في هذا النجاح.

وأثار الفيديو موجة من الجدل بين جمهور زوجها الذين أبدوا إعجابهم بجمالها، معربين عن استغرابهم من تركه لها والزواج من الفنانة الكويتية إلهام الفضالة.

وكانت “الموسوي” علقت على زواج طليقها من الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، قائلة:”يا رب صبرني.. اللهم أجبر كسر قلبي.. دعواتكم لي.. لك الحمد ولك الشكر يا الله”.



