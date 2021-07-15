تراند الفن: ضبط 100 كجم سكر تمويني مجمع داخل سوبر ماركت في الفيوم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:09 مساءً - ضبطت إدارة تموين تطون، التابعة لمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، خلال حملة مُكبرة على المحال التجارية والأسواق، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، سلع تموينية مجمعة داخل سوبر ماركت، وحُرر محضر بالواقعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط جميع 100كيلو سكر تمويني، و96 زجاجة زيت سعة 1 لتر، بأحد محلات السوبر ماركت، وأيضًا ضبط 120 كيس شيبس مُنتهي الصلاحية، تم تحرير المحضر اللازم ضد المخالفين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتأتي هذه الحملات بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي مخالفة.

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