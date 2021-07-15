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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل، بتصريحاتها عن الفن والفنانين، والهجوم على الفنان تامر حسني.
وقالت شيحة إن تامر حسني تجاهل طلباتها فى منع طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “بحبك” من فيلمه الأخير الذي يعرض حالياً “مش أنا”، والذي يتضمن عددا من المشاهد الرومانسية التي جمعتهما.
ويبدو أن موعد طرح الكليب قد أزعج شيحة، حيث قالت عبر حسابها على “إنستغرام”: “تفاجأت بنزول الكليب في أيام ذي الحجة المباركة”.
وانتقدت حلا شيحة الفن والفنانين و قالت: “إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا إحنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح”.
الفن باطل
وأضافت شيحة في انتقادها للفن: “أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح”، و أضافت: “الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط”.
وتابعت شيحة في رسالتها ضد الفن: “الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن”.
ووجهت شيحة الانتقاد لتامر حسني قائلة: “حابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قلته في لحظة صدق جواك.. شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “حلا شيحة” تشن هجوماً على “تامر حسني” وتفاجئ الوسط الفني : “الفن باطل!” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.