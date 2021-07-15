تراند الفن: رئيس البرلمان الكويتي: نقف بجانب مصر في مواجهة كافة التحديات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعلن مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، وقوف الكويت قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا بجانب الشقيقة مصر في مُواجهة كافة التحديات التي تواجهها.

وذكر الغانم في تصريح اليوم الخميس، أنه التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، مشيرًا إلى أنه نقل له رسالة من أمير الكويت ونائب الأمير ولي العهد، تُجسد عُمق وخصوصية العلاقة التاريخية بين البلدين، وتؤكد استمرارها ودعم الكويت لمصر بكافة المجالات والقضايا.

وتابع الغانم: “أشكر الأخوة في مصر، وأوكد عمق العلاقة الخاصة، ونشكرهم على الاعتناء بكل الكويتيين الموجودين في مصر، سواء طلبة أو غيرهم”، مضيفًا: “نؤكد أيضًا على الدور الهام للأخوة الجالية المصرية في الكويت”.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أمس، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة.

ونقل مرزوق الغانم إلى الرئيس تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، ومثمنًا دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله ومُساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي.

وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مُختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني، كما أشار مرزوق الغانم إلى الدور المُقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة في عملية التنمية في الكويت.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لا سيما على المستوى البرلماني، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك الحثيث بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وذلك على خلفية ما تذخر به الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة.

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