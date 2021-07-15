تراند الفن: انتهاء امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - انتهى طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة، منذ قليل، من امتحان مادة الجغرافيا على مستوى الجمهورية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفتيش الذاتي لمنع أي مُحاولات غِش داخل اللجان.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد فريق غُرفة العمليات المركزية بالوزارة حالة غش، ونشر الامتحان للطالب “م. ع. ا” بمحافظة الأقصر، وذلك بعد مرور 30 دقيقة منذ بدء امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وتوافد طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة على لجان الامتحانات في مختلف المحافظات لأداء امتحان الجغرافيا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم الطلاب عند البوابات للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفتيش الذاتي لمنع أي محاولات غش داخل اللجان

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