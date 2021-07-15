تراند الفن: ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية بالقليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - شنت أجهزة الأمن في القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، استهدفت المحلات ومنافذ بيع اللحوم، أسفرت عن ضبط مطعم شهير لتجهيز الوجبات دون ترخيص، وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها لانشون فاسد، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت مديرية امن القليوبية، اخطارًا من مباحث التموين تفيد قيام حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين بالقليوبية لضبط الأسواق والمعروض في المحلات قبيل عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على 3،3 طن لانشون معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبط مطعم شهير لتجهيز الوجبات به 1،42 طن مفروم لحوم، ومقطعات لحوم دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للحملة تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وتمكنت الحملة من ضبط مخبز ببلدي استولت صاحبته على مبلغ 54٫677 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف في كميات الدقيق البلدي استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

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