تراند الفن: محافظ الإسكندرية يكرم متدربي “البرنامج الرئاسي” لتأهيل الشباب للقيادة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - كرّم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، مُتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وذلك عقب انتهاء فترة تدريبهم بالمحافظة، والتي شملت زيارات ميدانية بجميع إدارات المحافظة والأحياء والجهات التابعة، للوقوف على كافة آليات العمل في منظومة التنمية المحلية.

واستمع المحافظ إلى رُؤية شباب “البرنامج الرئاسي” ومُقترحاتهم والتوصيات التي انتهوا إليها خلال فترة تدريبهم بالإسكندرية، ومدى الاستفادة منها في المحافظة.

وأشاد الشريف بتجربة “البرنامج الرئاسي”، قائلًا: إنها من أهم البرامج التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وساهمت في تدريب الشباب وتأهليهم ومن ثم تمكينهم.

وأضاف أنه من ثمار البرنامج الرئاسي بالمحافظة هي تواجد نواب المحافظ ومعاونيه بالديوان العام، بالإضافة إلى خريجي البرنامج الذين يعملون في عدد من الجهات المختلفة، والذين يُساهمون بشكل كبير في التنمية والتطوير الإداري بتلك الجهات.

وعلة الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرامج التدريبية التي تنفذها وتُساهم في إعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة ورفع كفاءة العنصر البشري وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير، وذلك في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

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