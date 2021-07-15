تراند الفن: “الجمعيات الأهلية”: دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالأضاحي والمساعدات النقدية خلال العيد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، إن هناك آلاف الجمعيات الأهلية تُشارك في دعم الأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن الجمعيات الأهلية تشارع في دعم الأسر خلال عيد الأضحى المبارك، من خلال ثلاثة محاور، المحور الأول يكمن في توفير الأضاحي للأسر الأكثر احتياجا على مُستوى كافة محافظات مصر، ويتم ذلك بالتعاون مع الجمعيات الكبرى وجمعيات تنمية المجتمع، موضحًا أنه يتم توزيع الأضاحي للمُستحقين طبقًا للأسماء الموجودة بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع: “المحور الثاني يقوم على إقامة معارض من قبل الجمعيات الأهلية لبيع السلع الغذائية والملابس بأسعار مُخفضة، والمحور الثالث يخص تقديم مساعدات نقدية للمواطنين الأكثر احتياجًا وخاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا”، مشيرًا إلى أن آلاف الجمعيات الأهلية تشارك في دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال عيد الأضحى المبارك، ويتم حصر الأعداد بعد مرور العيد.

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