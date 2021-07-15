تراند الفن: سحب 5 منتجات للتجميل والعناية بالبشرة من شركة “جونسون آند جونسون” تسبب السرطان وتدمر المناعة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أعلنت شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية الشهيرة المتخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، سحب ٥ منتجات لها من الأسواق، وذلك بعد اكتشاف احتواء عينات منها على مركبات كيميائية تسبب السرطان وتدمر جهاز المناعة عند استخدامها كثيرا.

وأشارت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية إلى أن الشركة سحبت ٥ من منتجات الوقاية من أشعة الشمس، بعدما أظهرت بعض العينات احتوائها على مستويات منخفضة من البنزين، وهو المركب الكيميائي الذي يمكن أن يسبب السرطان مع الاستخدام المتكرر.

وتجري الشركة تحقيقا الآن في كيفية وصول البنزين إلى منتجاتها، بعد اختبارات أجرتها في مختبراتها وكذلك في مختبر مستقل.

وطالبت الشركة عملاءها الذين اشتروا المنتجات الخاصة بالوقاية من أشعة الشمس التي تم سحبها بالتوقف فورا عن استخدام تلك المنتجات، مع إمكانية قيام الشركة برد قيمة تلك المنتجات للمستهلكين.

ولفتت الوكالة إلى أنه ومع الاستخدام المتكرر للمنتجات التي تحتوي على البنزين، قد يصاب المرء بالدوخة وعدم انتظام ضربات القلب والتشنجات وفي حالات أخرى قد يؤدي ذلك للوفاة.