تراند الفن: محافظ الإسكندرية: انتهاء 96% من خطة رصف 50 شارع بتكلفة 42 مليون جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 مساءً - قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من 96% من مستهدف الخطة الاستثمارية للرصف بتكلفة 42 مليون جنية وعدد 50 شارع علي مستوي أحياء المحافظة.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان صحفي منذ قليل، أنه تم الانتهاء من 60٪ من أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من طريق مصطفي كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزه، أول وثان، مؤكدا أنه تم التشديد علي جميع الجهات المعنية بالإسراع في استكمال باقي الأعمال بالطريق.

وأشار المحافظ أنه في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين تم إطلاق أعمال التطوير بالطريق والذي يعد طريق حيوي يخدم قطاع كبير من مواطني الإسكندرية، ولم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عام، مشيرًا إلي أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية المحافظة للبدء في أعمال التنفيذ.

وأكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات. فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية.

من جانبها؛ أوضحت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، أنه الأعمال المنتهية بطريق مصطفي كامل شملت؛ الانتهاء من توسعة الطريق بالكامل، وعمل باركات “أماكن انتظار سيارات” جانبية، وتشجير الجزيرة الوسطي، وتركيب بلاط انترلوك، والانتهاء من سفلتة ورفع كفاءة كيلو ونصف من الطريق، وجاري العمل علي تخطيط الطريق واستكمال باقي الأعمال.

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