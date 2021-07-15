تراند الفن: رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، عن آخر ثلاثة أشهر، حيث تمتلك الشركة ما يقرب من 10 ملايين عميل على مستوى الجمهورية.

ويشهد حجم الاشتراكات بالتليفون المنزلي زيادة مطردة بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 من العمل والتعليم عن بعد.

وأتاحت الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% العديد من طرق السداد لـ فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، وذلك من خلال منافذ التحصيل التابعة للشركة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ شركات التحصيل الإلكتروني، فضلا عن إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، يبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضي ما يقرب من 10 ملايين مشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.