فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: عُثر على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا بعد ساعات من تغيبها عن ذويها في الباحة، وجاء ذلك بعد الإبلاغ عن فقدانها في منتزه الأمير متعب. ودشن مغردون هاشتاقًا بعنوان “مفقودة الباحة بمنتزه الأمير متعب”، الذي تصدر ترند “تويتر” في المملكة خلال الساعات الماضية، وسط مناشدات بالبحث عن الفتاة. ومن جانبه، قال والد مفقودة الباحة:”وجدناها الحين في هذا المنحدر الصخري بعد عاصفة أمطار قوية وفقدناها بعد المطر مباشرة”. ووجه والد الفتاة المفقودة الشكر لرجال الأمن وأهل الباحة لتجاوبهم معه، مضيفا:” وجدناها بهذا الموقع الخطير”. ويشار إلى أن فقدان الفتاة تزامن مع هطول الأمطار، مساء أمس الأربعاء، حيث تم العثور عليها في أحد المنحدرات الصخرية. وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني إلى الموقع وإخراج الفتاة من الموقع الخطير الذي وقعت فيه، فيما تم نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/DHG48-b_Da1Ilkkr.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد تصدرها “الترند”.. والد الفتاة المفقودة بالباحة يكشف تفاصيل العثور على ابنته في مكان خطير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.