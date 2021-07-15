تراند الفن: بعد هجومها على تامر حسني.. كم مرة ارتدت حلا شيحة الحجاب وعادت عنه؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - هاجمت الفنانة حلا شيحة، النجم تامر حسني؛ بسبب بعض المشاهد الرومانسية في فيلم “مش أنا”، مشيرةً إلى أن هذه المشاهد حققت نجاحًا دنيويًا لكنها لا ترضي الله وهي غير راضية عنها وتتبرأ منها.

وكانت الفنانة حلا شيحة ارتدت الحجاب قبل ذلك لعدة مرات ولكنها تراجعت عنه بعد ذلك، بسبب حبها للتمثيل، والوسط الفني.

فبدأت بارتدائها الحجاب بعد تقديمها فيلم “عريس من جهة أمنية” مع الزعيم عادل إمام، والفنان شريف منير، وقدمت بعد ذلك فيلم “كامل الأوصاف” مع المطرب الراحل عامر منيب وهي مرتدية الحجاب.

وتزوجت حلا من الفنان هاني عادل، ولكنها انفصلت عنه بعد أيام من عقد القرآن، وبعد ذلك أعلنت اعتزالها الفن نهائيًا وارتدت النقاب.

وبعدها تزوجت من رجل كندي اعتنق الإسلام وأنجبت منه 4 أبناء، وهناك بعض الأقاويل التي تفيد بأنها كانت تعمل داعية إسلامية في إحدى المراكز الإسلامية في كندا، وكانت تقدم ذلك دون الحصول على مقابل مادي.

وفي أغسطس 2018، خلعت حلا الحجاب وعادت للتمثيل مرة أخرى، بعد غياب دام 12 عامًا، وقدمت مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان.

وعادت حلا شيحة للحجاب مرة أخرى بعد زواجها من الداعية معز مسعود، حيث فاجأت جمهورها بالظهور في عقد القران وهي مرتدية الحجاب، ولم يكن هذا حجابًا كاملًا حيث كان يُظهر نصف شعرها.

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