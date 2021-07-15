فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 مساءً - حذر محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي، لاعبي الأحمر،

من الثقة الزائدة، قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا،

المقرر له، بعد غد، السبت، على ملعب محمد الخامس، في الدار البيضاء، بالمغرب.

وقال محمد يوسف في تصريحات لبرنامج “ مع شوبير” الإذاعي:”

في البداية أريد تحذير لاعبي الأهلي من نغمة الثقة السائدة حاليا، لأن كايزر تشيفز

فريق مميز”.

وتابع محمد يوسف:” اعتقد أن تركيز موسيماني سينصب على

تسجيل هدف مبكر، لأن وقتها سيضطر فريق كايزر تشيفز للتخلي عن الدفاع”.

وأشار محمد يوسف:” موسيماني على دراية كبيرة بطريقة

لاعب كايزر تشيفز، لكن على لاعبي الأهلي التحلي بالهدوء”.

وأضاف محمد يوسف:” أرى أن الذهاب إلى الوقت الإضافي،

ليس في صالح الأهلي، لأن نسبة الحظ تكون أعلى في هذا التوقيت، رغم أن الأهلي يمتلك

حراس مرمى مميز مثل محمد الشناوي”.

وأكمل:” الأهلي يتفوق على كايزر تشيفز في جوانب كثيرة،

سواء في الدفاع أو مناطق تحضير الهجمة أو الجانب الهجومي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد يوسف يحذر لاعبي الأهلي من السقوط أمام كايزر تشيفز بسبب هذا الأمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.