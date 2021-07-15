تراند الفن: “التعليم” تنفي تسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - تداولت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات، صورًا لعدد من الأسئلة زاعمة أنه امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة، والذي تعقده وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الخميس.

ونفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، لـ“القاهرة 24”، منذ قليل، صحة ما تم ترويجه على الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نشر امتحان الجغرافيا، متابعة أن وزارة التربية والتعليم ستواجه مسربي الامتحانات بكل حزم وقوة.

وتوافد طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، على لجان الامتحانات في مختلف المحافظات لأداء امتحان الجغرافيا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم الطلاب عند البوابات للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفتيش الذاتي لمنع أية محاولات غش داخل اللجان.

وعلى صعيد آخر، علق الدكتور خالد عبد الحكم، مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، على تداول نسب لدرجات النجاح في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “عبد الحكم” في تصريح لـ “القاهرة 24″، إن الوزارة لم تعلن حتى الآن أي نسب للنجاح بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، نافيًا النسب المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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