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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - أدمن 36 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة
صحيفة المرصد: شارك الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو أثناء حفلة لتكريمه بإحدى الفعاليات في مدينة دبي.
وظهر في الفيديو، محمد رمضان يخلع حذائه لحظة صعوده إلى خشبة المسرح، حيث جذب الأنظار حوله.
وعقب محمد رمضان، خلال كلمته أمام الجمهور على خلع حذائه، بالقول: “نصيحة لجمهوري ما تآمنش (لا تثق) في أي جزمة (حذاء)، ومن بعد التكريم الأخير مبقتش أثق بأي جزمة”.
وأقدم محمد رمضان على خلع حذائه على المسرح تخوفًا من حدوث سقوط آخر، بعد فيديو سقوطه على الممشى المؤدي للمسرح، بعد انزلاق قدمه في عام 2020.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: محمد رمضان يخلع حذائه على المسرح أثناء تكريمه في دبي لهذا السبب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.