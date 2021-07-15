فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - أحدث شوقي السعيد نجم نادي الزمالك السابق، موجة جدل عبر

مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته التي وصفها البعض بالصادمة، والتي أكد فيها

أنه سيشجع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

أمام الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له، بعد غد، السبت، على ملعب محمد

الخامس، في الدار البيضاء، بالمغرب.

وقال شوقي السعيد في تصريحات تلفزيونية، أنه يكون أسعد شخص

في العالم، عندما يخسر النادي الأهلي”.

وأضاف مدافع الزمالك السابق:” سأشجع كايزر تشيفز أمام

الأهلي، ولا يمكن أن أشجع الأهلي ضد أي فريق”.

وأشار:” بالطبع لا أحب أن يفوز الأهلي بالبطولات، لأنه

خصم لنادي الزمالك، مفيش حاجة اسمها روح رياضية في هذه النقطة”.

وأوضح مدافع الزمالك السابق:” لا أتمنى إصابة أي لاعب

من النادي الأهلي، ولكن لا أتمنى خسارة الفريق”.

في سياق آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن

الجوائز المالية للفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بين الأهلي وكايزر تشيفز

الجنوب أفريقي.

وأشار الموقع الرسمي للكاف إلى أن الفائز سيحصل على جائزة

مالية قدرها مليوني ونصف دولار أمريكي، فيما يحصد الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نجم الزمالك: سأشجع كايزر تشيفز.. لا يمكن أشجع الأهلي أمام أي فريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.