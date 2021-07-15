تراند الفن: بعد نشره فيديو معها..حلا شيحة تهاجم تامر حسني: أعلنت توبتي وندمي إلى الله

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - تسبب فيديو رومانسي نشره الفنان تامر حسني، عبر صفحته

الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مع الفنانة حلا شيحة

يتضمن مشاهد “حب” من فيلم “مش أنا”، في غضب كبير لدى الفنانة

التي أعلنت من قبل تبرؤها من الفيلم وتوبتها، وذلك بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

وشنت الفنانة حلا شيحة، هجومًا على تامر حسنى بعد تجاهله

لها وطرحه فيديو كليب “بحبك” من فيلم “مش أنا” والذي يتضمن مشاهد رومانسية تجمعه بها،

رغم أنها نشرت عبر صفحتها الشخصية منشورا كشفت فيه تبرؤها من العمل فى الوقت الراهن.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع انستجرام مهاجمة تامر حسنى:

“أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و خصوصا بعد آخر

بوست نزلته و وضحت فيه أنا إيه ..و اتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده

إنه حیحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي

إنه حيحترم رغبتي”.

وأضافت حلا شيحة: “إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس

صدقوني بمقايیس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للاسف

فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش

ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها

و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وننسى”

وتابعت حلا شيحة : “انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد

دي وهي لا تصح و انا غلطت و بصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي

حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية

خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش

قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن”.

وأكملت حلا شيحة :”احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا

دي و حابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب أنا

دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا ، شوفه تاني يمكن

يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط و نصلح

.{إلا من تاب و امن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما..

الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان

يبقى فن بجد”.

وكان تامر حسنى تجاهل منشور حلا شيحة الذي تبرأت فيه من

الفيلم الذي جمعها معه، فيما قامت حلا شيحة بإلغاء متابعة تامر حسنى على موقع تبادل

الصور إنستجرام.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد نشره فيديو معها..حلا شيحة تهاجم تامر حسني: أعلنت توبتي وندمي إلى الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.