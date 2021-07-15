تراند الفن: خبير تقني يحذر من خدعة جديدة للاحتيال عبر الهواتف برسالة مزورة لـ«DHL» (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - حذر الخبير التقني عبدالله السبيعي، من رسالة مزورة يرسلها محتالون على الجوالات، على أساس إنها من شركة الشحن الدولي DHL.

وقال السبيعي خلال مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر: إن المحتالين يقومون بإنشاء صفحات للسرقة، وآخر هذه الخدع التي يستخدمونها رسالة من موقع كتبوا عليها DHL، وهي مزورة، وعند دخول الضحية على الرابط ويزوده بهويته أو بياناته، يستطيع حينها المحتال سرقة الضحية بكل سهولة.

ونصح السبيعي بعدم الضغط على الرابط الموجود في الرسالة، قائلا: “لا تشارك معلوماتك الشخصية ولا معلومات الدفع، خذ الرقم وتأكد منه عبر موقع شركة الشحن”.

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