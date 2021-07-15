فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - كشف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة الهام شاهين عن تعرضه

للاصابة بكسر فى الركبة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق أمير شاهين بصحبة كلبته : “إنها تشعر بألمي كسر

الساق.. ملاحظة.. أنا بخير الحمد لله.. أحلى صيف ده ولا إيه؟”.

وكانت اخر اعمال امير شاهين مسلسل “بين السما والارض” والذى

عرض فى رمضان الماضى.

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث

المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية

مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إصابة شقيق إلهام شاهين بكشر في الركبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.